Tygodniowy przegląd prasy (Łódź, 28.06-4.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łodzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2020: MEMY Duda vs. Trzaskowski. Po wyborach, przed drugą turą. Kandydaci na prezydenta walczą o poparcie Konfederacji i Bosaka”?

Przegląd tygodnia Łódź od 28.06 do 4.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2020: MEMY Duda vs. Trzaskowski. Po wyborach, przed drugą turą. Kandydaci na prezydenta walczą o poparcie Konfederacji i Bosaka Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą! 📢 Bóbr przechadzał się po ul. Malowniczej w Łodzi. Został wezwany Animal Patrol W czwartek po południu Animal Patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie z terenu posesji przy ul. Malowniczej. Jej właściciel zauważył, że pod jego samochodem znajduje się okazały bóbr.

📢 Gdzie jest burza? Burza w Łodzi i w regionie! Ostrzeżenie. Prawdopodobieństwo - 90 procent. Możliwy grad. Gdzie jest burza? MAPA ONLINE Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, które mogą nadejść nad województwo łódzkie w piątek (3 lipca). Sprawdź, gdzie jest burza. Dowiedz się, jaka pogoda będzie w Twoim regionie. Nie daj zaskoczyć się gwałtownym zjawiskom pogodowym. Burze w Łódzkiem już poważnie dały się we znaki mieszkańcom regionu. Czy w piątek,3 lipca znów zagrzmi? 📢 Stare Budy: Mężczyzna groził kobietom, że spali ich dom, ponieważ wywiesiły banner Rafała Trzaskowskiego. Zatrzymała go policja "Trzaskowski?! U mnie na Starych Budach? Wyp*ać! Do Warszawy!" - krzyczał mężczyzna do kobiet, które powiesiły przed swoją posesją banner Rafała Trzaskowskiego. Zagroził im też, że spali dom. W piątek ok. godz. 12 został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy.

📢 Łodzianie z obawy o zakażenie się koronawirusem nie chcą udzielać pierwszej pomocy. Takie przypadki mogą być zgłaszane policji Kilka dni temu ochroniarz w jednej z łódzkich firm wzywał pogotowie do osoby nieprzytomnej, która leżała na chodniku. Mimo wielu próśb dyspozytora stał w odległość 8 metrów od leżącego i nie chciał nawet podejść na odległość dwóch aby potrząsnąć leżącego i zapytać co się stało. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Majątki Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Sprawdź zarobki, oszczędności, mieszkania i kredyty Przed drugą turą wyborów prezydenckich wzięliśmy na tapet majątki obu kandydatów, czyli Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj, jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Co możemy z nich wyczytać? Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku więcej od Dudy, choć to ten drugi ma więcej oszczędności i... kredyt hipoteczny do spłacenia. Wiemy też, jakie mieszkania posiadają obaj kandydaci. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy ostra jak cień mgły MEMY. Andrzej Duda mówi o niskich podatkach. Co na to internet? Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet. 📢 "300 plus" dla ponad ćwierć miliona uczących się w Łódzkiem. Kiedy pierwsze wypłaty 300 plus? Ruszył rządowy program "Dobry start" Od środy (1 lipca) można zgłaszać się po tzw. 300 plus, czyli pieniądze z rządowego programu "Dobry start" na rok szkolny 2020/2021. W województwie łódzkim przypadają one na ponad 276 tys. uczących się.

