Rozpoczyna się remont trzech kamienic w centrum Łodzi. Wyremontowane zostaną budynki na ul. Rewolucji 1905 r.

Rozpoczęły się wakacje, ale nie w branży budowlanej. Miasto rozpoczyna remont kolejnych kamienic, tym razem przy ulicy Rewolucji.



-Przy ulicy Rewolucji zaczynamy kompleksowy remont trzech kamienic. Powstaną w nich 52 komfortowe mieszkania komunalne, 5 lokali dla mikro przedsiębiorców i dwie świetlice artystyczne z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie również zielonych podwórek, miejsc które posłużą do sąsiedzkich spotkań, odpoczynku czy zabawy najmłodszych. Rewitalizacja to proces, który obejmuje nie tylko remonty czy przebudowy budynków, ale przede wszystkim tworzymy miejsca, które poprawiają jakość i komfort życia. Stwarzamy warunki, aby dzieci ze śródmieścia mogły bezpiecznie się bawić, a seniorzy odpocząć . Tworzymy wspólną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców naszego miasta-mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

-Rozpoczynamy remont od uporządkowania terenu oraz niezbędnych rozbiórek. Budynki przy ulicy Rewolucji zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. W kamienicach powstaną w pełni wyposażone mieszkania. Zostanie wykonana instalacja gazowa, a gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna i wodna. Przy budynkach zostaną zagospodarowane tereny, tak aby powstały na nich duże, zielone podwórka- dodaje Tomasz Doliński, firma Mosaicon



Rewolucji 1905 r. nr 13

Budynek przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 13 zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Pomieszczenia gospodarcze (komórki, garaże) zostaną rozebrane. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. Nawierzchnia podwórza zostanie wykonana z kostki kamiennej. Obszary zieleni zostaną powiększone - będą nasadzone drzewa, krzewy oraz trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. Na podwórku, które będzie oświetlone, będą ławki i kosz na śmieci. Mieszkańcy będą mogli sortować śmieci w pergoli śmietnikowej obrośniętej bluszczem. Od strony ul. Wschodniej powstanie nowe ogrodzenie. W budynku powstanie: 19 mieszkań komunalnych oraz 3 lokale usługowe przeznaczone na wynajem.

Rewolucji 1905 r. nr 15

Budynek przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 15 zostanie całkowicie odnowiony,

z odtworzeniem detali architektonicznych i utrzymaniem historycznego charakteru XIX-wiecznej kamienicy. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Pomieszczenia świetlicy środowiskowej będą się znajdować na pierwszym piętrze. Zostaną one całkowicie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana ze stylizowanej kostki brukowej. Na podwórku będą ławki i 4 miejsca parkingowe. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. W budynku powstaną: 23 mieszkania komunalne, 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem oraz świetlica środowiskowa z funkcją terapeutyczną.

Rewolucji 1905 r. nr 17

Budynek przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 17 zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostaną poddane instalacje elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie odnowiona i wymieniona na kostkę brukową. Na podwórku będą ławki, altana - miejsce spotkań mieszkańców a także kolejna altana służąca jako parking na wózki i rowery a także trzepak. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, drzewa oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. W budynku powstanie: 10 mieszkań komunalnych, świetlica artystyczna.