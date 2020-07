W Łodzi ma być porządek. Prezydent Hanna Zdanowska stawia strażników miejskich do pionu

Będą też dalsze konsekwencje niereagowania patroli straży miejskiej na podobne zachowanie na głównym łódzkim deptaku.

- Postawiłam do pionu służby miejskie. Faktycznie, mamy duży problem. Przede wszystkim z prawem, które ogranicza możliwość interweniowania wobec osób w stanie wskazującym na spożycie jedynie do przewiezienia ich do izby wytrzeźwień, jak skończyło się zresztą czwartkowe zajście – powiedziała prezydent Zdanowska, dodając, że w tym określonym przypadku brak strażników miejskich na ul. Piotrkowskiej wynikał jedynie z pora dnia, gdyż funkcjonariuszom wypadała akurat zmiana, więc musieli zjechać do bazy. – Będą jednak następstwa. Zmieni się sposób funkcjonowania straży miejskiej w Łodzi, przynajmniej jeśli chodzi o te aspekty. Straż miejska ma się zająć porządkiem w mieście, nie tylko na Piotrkowskiej. Chcemy przecież, żeby w całym mieście było bezpiecznie i dotyczy to również takich zachowań, które mają wpływ na komfort życia innych osób.

Prezydent podkreśla, że do lepszego rozwiązania problemu osób niewłaściwie zachowujących się w przestrzeni publicznej, uciążliwych dla otoczenia potrzebna byłaby zmiana obowiązującego prawa, które często jest bezradne wobec ulicznej łobuzerki.