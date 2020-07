Uwaga! Utrudnienia na ul. Kilińskiego. Ruszył kolejny etap rewitalizacji w centrum Łodzi

Ruszył kolejny etap rewitalizacji ul. Kilińskiego od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Narutowicza. Ze względu na zmianę organizacji ruchu w okolicy całego tego odcinka występują spore utrudnienia.

Dla kierowców

Na rewitalizowanym odcinku ul. Kilińskiego obowiązują wjazdy docelowe. Jest on jednokierunkowy od ul. Narutowicza do ul. Pomorskiej. Jezdnia jest zwężona.

Skrzyżowania z ulicami Jaracza i Rewolucji 1905 r. zostały zamknięte.

Ul. Rewolucji 1905 r. (która także jest rewitalizowana i od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego obowiązują wjazdy docelowe) jest dwukierunkowa od u. POW do ul. Kilińskiego, ale przez skrzyżowanie nie można przejechać. Ul. Rewolucji 1905 r. od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego jest jednokierunkowa i można z niej skręcić w lewo w ul. Kilińskiego w stronę Pomorskiej. W pozostałych relacjach nie przejedziemy.