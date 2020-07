Stare Budy: Mężczyzna groził kobietom, że spali ich dom, ponieważ wywiesiły banner Rafała Trzaskowskiego. Zatrzymała go policja

Awanturujący się mężczyzna został nagrany, w piątek zatrzymała go policja. stopklatka z nagrania

"Trzaskowski?! U mnie na Starych Budach? Wyp***ać! Do Warszawy!" - krzyczał mężczyzna do kobiet, które powiesiły przed swoją posesją banner Rafała Trzaskowskiego. Zagroził im też, że spali dom. W piątek ok. godz. 12 został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy.