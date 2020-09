Tygodniowy przegląd prasy (Łódź, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łodzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

Przegląd tygodnia Łódź od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 Uwaga! Groźne bakterie w artykułach spożywczych. Mamy listę produktów, które zostały wycofane przez GIS [OSTRZEŻENIA] Salmonella w jajkach, bakterie w drobiu, brak informacji o alergenach w rodzynkach... GIS regularnie informuje na temat produktów, które nie spełniają obowiązujących norm i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Komunikaty i ostrzeżenia o produktach publikowane są przez GIS dlatego, że zawierają substancje mogące powodować np. alergie, zatrucie, a nawet śmierć. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze komunikaty i przedstawić je w niniejszym artykule. Sprawdźcie koniecznie! Szczegóły w galerii zdjęć. 📢 Gdzie na grzyby? Grzyby 2020 MAPA. Grzybobranie w łódzkich lasach: podgrzybki, prawdziwki, kanie i maślaki. Miejsca na grzyby 4.09.2020 Gdzie na grzyby? Miejsca na grzybobranie w których znajdziemy najlepsze okazy? Zobaczcie gdzie są grzyby w Łódzkiem! Grzyby w łódzkich lasach pojawiły się już koło Sieradz i Tomaszowa. Grzybiarze chwalą się zdjęciami grzybów!

📢 Autostrada A2 zablokowana. Karambol pod Skierniewicami w kierunku Warszawy [ZDJĘCIA] Na 403 km autostrady, na wysokości miejscowości Wólka Łasiecka doszło do tragicznego karambolu. Pas w stronę Warszawy jest kompletnie nieprzejezdny. Na pasie w kierunku na Łódź tworzą się gigantyczne korki. 📢 Koronawirus u pracowników UMŁ Łódź. Koronawirus w wydziale komunikacji w Łodzi! 9 urzędników na kwarantannie! U pracownicy Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi wykryto koronawirusa. Po powrocie z urlopu źle się poczuła i poszła do lekarza. Zakażenie COVID 19 zostało potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Sanepid zdecydował o objęciu jej kwarantanną, podobnie jak i 8 innych pracowników wydziału, które miały z nią kontakt. 📢 Szkoła a koronawirus. W maseczkach na korytarzu i w osobnych ławkach. Zobacz, jak jest w łódzkich szkołach ZDJĘCIA Lekcje w łódzkich szkołach podstawowych i średnich odbywają się stacjonarnie, co mimo reżimu sanitarnego – cieszy i uczniów, i nauczycieli, i rodziców. Obserwując sytuację epidemiczną, wiele osób jednak stawia pytanie: jak długo to potrwa? I szykuje się do ewentualnego przejścia na nauczanie zdalne. Nauczyciele diagnozują stan wiedzy po przedwakacyjnej edukacji online, a dyrektorzy – stan gotowości do podjęcia jej w każdej chwili znowu.

📢 Uwaga! Ci złodzieje mogą cię okraść. Grasują w województwie łódzkim ZDJĘCIA Tych złodziei szuka Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i podległe jej jednostki w województwie łódzkim. 📢 Dziś telefon - dziś wizyta u lekarza. Gdzie? W zmodernizowanej poradni przy ul. Odrzańskiej w Łodzi ZDJĘCIA Nowe gabinety lekarzy, położnej, pielęgniarki, nowa rejestracja - poradnia przy ul. Odrzańskiej 29 należąca do Miejskiego Centrum Medycznego Górna, w której leczy się 5 tysięcy łodzian otworzyła się po kapitalnej modernizacji.

📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Mapa grzybów: sprawdź najlepsze miejsca. Gdzie na grzyby? Kiedy wysyp grzybów? Czy w lasach są grzyby? Na grzyby we wrześniu 3.09.2020 Mapa grzybów: sprawdź najlepsze miejsca na grzybobranie we wrześniu. Gdzie na grzyby? Kiedy wysyp grzybów? Czy w lasach są grzyby? Grzybobranie w 2020: gdzie na grzyby w sierpniu? Niektórzy szczęśliwcy z wycieczki do lasu już wracają z koszykami pełnym grzybów. Chociaż główny sezon grzybowy wciąż przed nami, to grzybiarze już chwalą się swoimi zbiorami. Sprawdźcie, gdzie są do tego świetne warunki, czyli gdzie na grzyby w Łódzkiem i nie tylko. 3.09.2020

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

