Wybory prezydenckie 2020. Majątki Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Sprawdź zarobki, oszczędności, mieszkania i kredyty

Przed drugą turą wyborów prezydenckich wzięliśmy na tapet majątki obu kandydatów, czyli Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj, jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Co możemy z nich wyczytać? Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku więcej od Dudy, choć to ten drugi ma więcej oszczędności i... kredyt hipoteczny do spłacenia. Wiemy też, jakie mieszkania posiadają obaj kandydaci. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.