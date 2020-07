"300 plus" dla ponad ćwierć miliona uczących się w Łódzkiem. Kiedy pierwsze wypłaty 300 plus? Ruszył rządowy program "Dobry start"

Rządowy program "Dobry start" doczekał się rozpoczęcia trzeciej edycji. Pieniądze na tzw. wyprawkę przysługują na każdego ucznia, który we wrześniu zaczyna szkołę lub wraca do niej po wakacjach - do 20. roku życia (w przypadku niepełnosprawnych do 24.).

W praktyce program obejmuje dzieci od pierwszej klasy podstawówki do osób kończących ogólniaki, szkoły zawodowe lub policealne (ale studentów już nie).

300 plus - wniosek

Program jest powszechny - zatem nie ma znaczenia dochód "na głowę" w rodzinie - ale, aby otrzymać 300 plus, rodzic lub opiekun ucznia musi złożyć odpowiedni wniosek (pełnoletni może to zrobić we własnym imieniu). Od 1 lipca rozpoczął się czas na składanie wniosków elektronicznych. Należy to zrobić dla przykładu za pomocą portalu Emp@tia czy przez bankowość elektroniczną - "Dobry start" obsługują w swoich witrynach internetowych i aplikacjach na smartfony największe z polskich banków.