Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Łodzi, najważniejsze informacje miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

Główne uroczystości przypominające 76. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto odbyły się w piątek 28 sierpnia w Łodzi. Obchody zakończy specjalny koncert w piątkowy wieczór.

W łódzkim sklepie IKEA trwają kolejne promocje. Można tam znaleźć mnóstwo towarów w niższych, promocyjnych cenach. Sporo produktów można kupić za mniej niż 20 złotych! Zobacz, co kupisz taniej!