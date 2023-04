Wiosenny baby boom w Zoo Borysew koło Poddębic. Kilkanaście narodzin, szykują się kolejne. Maluchy można oglądać na wybiegach ZDJĘCIA

Lemury, surykatki, owca i koza walizerskie, świnki pekari, kucyk i dromader – to nowi mieszkańcy Zoo Borysew, jak z dumą wylicza ogród, popularna rodzinna atrakcja znajdująca się koło Podębic. Najbardziej wyczekane narodziny, bo najdłużej przyszło na nie czekać , to młodego wielbłąda jednogarbnego. - Samiczka dromadera przyszła na świat po ponad roku, bo tyle trwa ciąża wielbłąda. To drugie dziecko tej wielbłądzicy. Pierwsze - samiec Gucio - dołączył do stada i jest silnym i zdrowym wielbłądem. Na razie matka i córka przebywają w odosobnieniu, głownie ze względu na bezpieczeństwo nowonarodzonego zwierzęcia. Samiczka musi się wzmocnić, by podążać za matką, dopiero wówczas obie dołączą do stada – relacjonuje Zoo Borysew.