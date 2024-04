Ruszył baby boom w Zoo Borysew 2024. Zobacz jakie słodziaki przyszły na świat ZDJĘCIA

- Wiosna przynosi zawsze nowe pokolenie naszych zwierząt, jest to więc dla nas wyjątkowo miły czas. I ogromna satysfakcja, bo cały ogrom pracy włożony w to, by zapewnić komfort naszym podopiecznym, przyniosła sukces – podkreśla z uśmiechem Sylwia Gliszczyńska, opiekun zwierząt w Zoo Borysew. - Zaczęło się od kozy walizerskiej, którą nazwaliśmy Szymon, pojawił się wielbłąd dwugarbny Zordon czy samczyk bydła watusi oraz emu. Wyjątkowo cieszą narodziny w przypadku zwierząt, które rzadko się rozmnażają jak wspomniany Zordon – potomek Zuzi i Gorbaczowa. Okres ciąży w przypadku tego gatunku jest bardzo długi, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że wszystko skończyło się pomyślnie.