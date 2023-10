Dyniowa Kraina została urządzona w Zoo Borysew. Inauguracja z udziałem Jarosława Kreta w najbliższy weekend. Jakie atrakcje? ZDJĘCIA

Dyniowa Kraina – jak wylicza Zoo Borysew – dzieli się na osiem stref urządzonych na polu piknikowym. Wyjątkowe, pamiątkowe zdjęcie można sobie urządzić z dyniowym rowerzystą, mega pająkiem czy w farmerskiej strefie chillout. Swoje jesienne atrakcje mają także zwierzęta – ich menu nabrało pomarańczowych kolorów. Oprócz buraków czy sałaty oraz owoców, których miesięcznie zwierzęta w Borysewie zjadają 3 tony, do posiłków dołączyła dynia.

- Dynia to źródło witaminy A, poprawia odporność zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Spośród naszych podopiecznych dynią zajadają się wielbłądy, pekari, świnie rzeczne, jeżozwierze, czy tapirka Tosia. Co ważne – dynia to nie tylko posiłek, ale też zabawa – wyłuskiwanie pestek, czy schowanych do środka smakołyków to frajda dla naszych zwierzaków – mówi Natalia Zawisza weterynarz Zoo Borysew.