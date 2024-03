W Zoo Borysew na świat przyszedł wielbłąd dwugarbny. Sympatyczny, długo wyczekiwany samczyk otrzymał już imię ZDJĘCIA

Nowy mieszkaniec Zoo Borysew ma już imię nadane przez opiekunów - Zordon. Rodzicami sympatycznego samczyka są Gorbi i Zuzia.

– Oczywiście gdy się usamodzielni, a trwa to około dwunastu miesięcy, będzie musiał wyjechać do innej tego typu placówki ze statusem Zoo, gdyż jego tata może go skutecznie wyganiać ze stada – tak jak to bywa w naturze – mówi Dariusz Pabich, dyrektor Zoo Borysew.

Teraz jednak – jak z satysfakcją informuje Zoo Borysew - rodzice z troską zajmują się swoim potomkiem, co można zauważyć na wybiegu za mostkiem, przy ścieżce do Świata Wodnego. To długo wyczekiwany malec – ciąża u wielbłądów trwa ok. 380-400 dni, po czym rodzi się najczęściej jedno młode. Zordon powiększył stado wielbłądów dwugarbnych do czterech osobników. W Zoo Borysew zamieszkują także wielbłądy jednogarbne typowi mieszkańcy terenów pustynnych – to stado liczy pięciu przedstawicieli tego gatunku.