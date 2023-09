Wspólny bilet do Zoo Borysew i Orientarium ZOO Łódź. Ogrody zoologiczne w Łódzkiem połączyły siły

Jeden bilet do dwóch ogrodów – jak podkreślają inicjatorzy - to tańsza możliwość odwiedzenia ponad 4.000 zwierząt

Od poniedziałku 11 września, w kasach Zoo Borysew i Orientarium ZOO Łódź można kupić wspólny bilet, który upoważnia do zwiedzania obu tych ogrodów. Ogrody zoologiczne w Łódzkiem połączyły siły.

Jeden bilet do dwóch ogrodów – jak podkreślają inicjatorzy - to tańsza możliwość odwiedzenia ponad 4.000 zwierząt, w tym wodnych drapieżników jak rekiny i płaszczki w Orientarium i drapieżnych kotów: lwów i tygrysów w Zoo Borysew. To wreszcie możliwość bliskiego spotkania z pływającymi w łódzkim basenie słoniami: Aleksandrem, Kyanem, Taru i Barnabą czy z Murczakiem - tygrysem bengalskim nurkującym w basenie Zoo Borysew.

Zoo Borysew i Orientarium ZOO Łódź: - Mamy wspólny cel

- Jesteśmy w jednym województwie. Nie chcemy konkurować, mamy przecież wspólny cel i pasje. A nasza współpraca będzie korzystna dla naszych gości, którzy skorzystają nie tylko na cenie biletu ale też możliwości obejrzenia zwierząt z całego świata – mówi Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew. - Misja ogrodów zoologicznych jest dla nas niezwykle ważna. Staramy się ją realizować na różnych płaszczyznach. Wspólny bilet daje nam szansę na to, by docierać do szerszego grona odbiorców i edukować nasze społeczeństwo. Jeśli tylko jest taka możliwość, łączymy siły z innymi instytucjami, bo razem możemy więcej – mówi Justyna Krakowiak, rzeczniczka prasowa Orientarium Zoo Łódź.

Czym kuszą oba ogrody zoologiczne?

Zoo Borysew to położony na 26 ha prywatny ogród obok Poddębic. Nową atrakcją jest tu basen dla tygrysów, który umożliwia zwiedzającym obejrzenie tych dzikich kotów nurkujących po jedzenie. To jedyna taka atrakcja w Europie. To wreszcie miejsce, w którym można zobaczyć białe lwy, białe tygrysy, pumę, białe wilki, serwale, bawoły indyjskie i tapirkę Tosię. Podczas zwiedzania, można oglądać z bliska lemury, pływając rowerkiem wodnym wokół ich wyspy. Ulubieńcem publiczności w Borysewie jest foka szara Dawid. Jakby wiedząc o tym, że został okrzyknięty gwiazdorem, chętnie popisuje się przez zgromadzonymi swoimi pływackimi umiejętnościami, zyskując po każdym karmieniu – pokazie, nowe rzesze fanów.

Orientarium Łódź to jeden z najnowocześniejszych w Europie pawilonów poświęconych faunie i florze Azji Południowo-Wschodniej. Budynek, wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich Goście łódzkiego ogrodu mogą obserwować mieszkańców Orientarium z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć największe stado słoni w Polsce. Ich codzienne kąpiele nieustannie przyciągają tłumy odwiedzających. W Orientarium ZOO Łódź można przyglądać się jedynym w Polsce orangutanom sumatrzańskim i największemu w Europie krokodylowi gawialowemu-Krakenowi. Każdy, kto zajrzy do strefy oceanicznej może przejść się 26 metrowym podwodnym tunelem. Tu, nad głowami zwiedzających przepływają rekiny, płaszczki i inne gatunki ryb. Orientarium i Zoo Borysew są dostępne dla zwiedzających cały rok.

Wspólny bilet do ogrodów ważny jest 3 miesiące od daty pierwszej wizyty. Można je zakupić w kasach Orientarium Łódź i Zoo Borysew.

