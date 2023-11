Nowy mieszkaniec w Zoo Borysew koło Poddębic. Gereza Sam dołączy do George’a, który od 3 lat czekał na towarzysza zabawy ZDJĘCIA

W Zoo Borysew – jak zapewnia ogród znajdujący się koło Poddębic – z racji nowinki panuje prawdziwa ekscytacja. - Obie gerezy poznają się i jest szansa, że się zaprzyjaźnią. To ważne, bo w Zoo Borysew szczególną uwagę przykłada się do dobrostanu zwierząt. Opiekunowie od dawna czynili starania, by George nie był dłużej sam i by dołączyła do niego kolejna gereza.

- U gerez można tworzyć grupy złożone z samych samców, więc liczymy, że u nas również uda się stworzyć takie stado. Na razie oba samce są rozdzielone siatką. Obserwujemy, przyzwyczajamy je do siebie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Chyba się zakolegują – uśmiecha się Natalia Zawisza weterynarz Zoo Borysew.