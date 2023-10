Łódzka kuria reaguje na wpis o kard. Grzegorzu Rysiu. Kto chce mu zaszkodzić?

Do łódzkiej kurii zaczęły napływać pytania dotyczące wpisu, jaki na swoim profilu na Facebooku zamieścił Piotr Tymochowicz. To nieco zapomniany dziś specjalista od wizerunku politycznego, który kiedyś doradzał Andrzejowi Lepperowi. Tymochowicz twierdzi, że przyjaźnił się z kard. Rysiem, a poznał go na szkoleniu z treningu medialnego dla polskich biskupów i arcybiskupów. Tymochowicz twierdzi, że metropolita łódzki zaproponował mu spotkania, dwa razy do roku, na dysputy filozoficzne. Wtedy Tymochowicz miał zapytać kard. Rysia, czy nie przeszkadza mu, że jest ateistą.

- Grześ - uniósł wtedy znacząco brew i powiedział : A jak ty bracie Piotrze - myślisz kim ja niby jestem ?" (...)przecież większość z nas - jakieś 80 proc. to są także ateiści - od zawsze ..." - napisał Piotr Tymochowicz.- Zapytałem się go wtedy, kiedy będę mógł przytoczyć naszą rozmowę i powiedzieć o niej publicznie ? Grześ zadumał się wtedy i powiedział : wiesz - jakbym jakimś cudem został kardynałem, a ty - jakbyś mieszkał w dalekich Chinach to Ok, to nic nie mam przeciw - wtedy nikt nam nic nie zrobi - nawet jak ujawnimy naszą znajomość..