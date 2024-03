Wiosenny spektakl natury w parku Klepacza w Łodzi - morze błękitnych kwiatów przyciąga mieszkańców

Kwietne kobierce w parku Klepacza

Jedni na sobotni spacer, inni specjalnie, by zobaczyć niezwykłą wiosenną atrakcję. W parku Klepacza w Łodzi, który znajduje się przy ul. Skorupki i al. Politechniki, zakwitły cebulice i śnieżniki. Te niebieskie kwiaty stworzyły kwietne kobierce, takie jakie możemy spotkać w naturze tylko wczesną wiosną.

Różnorodność kwiatów w parku Klepacza

Co ciekawe, od strony alei Politechniki, trawnik porastają głównie niebieskie cebulice. Z kolei wokół Jagosza (Drzewo Roku), zwanego również Fabrykantem, kobierce tworzą śnieżniki. Obie roślinki, choć wyrastają z cebul, różnią się od siebie i łatwo je rozróżnić.

Cebulice mają kwiatki drobniejsze, bardziej niebieskie, a na dodatek na łodyżce jest ich kilka i przypominają dzwonki. Z kolei śnieżniki mają kielichy podobne do zawilców, ale płatki są błękitno lawendowe (kolor zależy od słońca), a środki są białe, przez co kolory kwiatowych dywanów nieco się różnią.

Kwitnienie trwa około dwóch tygodni

Rośliny będą kwitły przez około dwa tygodnie. Ten czas to okazja dla łodzian i turystów do podziwiania i fotografowania tego niecodziennego zjawiska. Czasami wokół krawężników robi się tak tłoczno, że trudno podejść bliżej i trzeba czekać w kolejce do zdjęcia.