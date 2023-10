Ryanair daje zniżki na loty z Łodzi. Trzeba się jednak pośpieszyć

Z urodzinowej zniżki można skorzystać kupując bilet przez link:

Zniżki na loty z i do Łodzi

Przypomnijmy, że Ryanair rozpoczął działalność na Lublinku 18 lat temu (w 2005 r.). Rocznicę uczczono okolicznościową zniżką dla pasażerów i krótką uroczystością na lotnisku, na której pojawili się m.in. Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz, czarterowej linii z Grupy Ryanair i Alicja Wójcik-Gołębiewska, country manager w Ryanair.

Ryanair to jedyny regularny przewoźnik łódzkiego portu. Do tej pory oferował loty do:

Londynu Stansted,

Dublina,

Alicante,

Mediolanu Bergamo

i Brukseli Charleroi,

a wraz z końcem października dołączyły do tej listy dwa nowe kierunki:

Malaga,

East Midlands (Nottingham)

.

Uroczystość 18-lecia obecności Ryanaira w Łodzi zbiegła się z uruchomieniem dwóch ostatnich kierunków. W niedzielę, 29 października, przyleciał pierwszy samolot z Malagi, co uczczono zwyczajowym salutem wodnym, a w poniedziałek, 30 października, salutem wodnym witano samolot Ryanaira z East Midlands.