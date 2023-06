"Tadek" po 73 latach wrócił do swoich. Pogrzeb Żołnierza Wyklętego w Wągłczewie ZDJĘCIA

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w miejscowej świątyni przez ks. proboszcza Dariusza Kaźmierczaka oraz ks. kapelan 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk. Tomasz Paroń.

- Długo czekałeś Janku na ten dzień, który oświetlił światłem prawdy twoje życie, który wydobył twoje doczesne szczątku z groby zhańbienia, z cmentarnej jamy łódzkiego cmentarza, gdzie nikt się nie zatrzymał, nikt się nie modlił, nie wspominał - mówił w homilii ks. Krzysztof Kaźmierczak. - Twój grób będzie nam przypominał, czym jest dla nas Polska niepodległa i suwerenna, jak wielkim skarbem jest nasza wiara, historia, tradycje. Wyklęci, choć obdarci z godności, podeptani, uczą nas co znaczy kochać Polskę i umieć jej służyć do końca, kiedy było trzeba aż do przelania krwi. Pamiętajmy, że oni umiłowali Polskę, swoją Polskę, nie sowiecką, nie niemiecką, ale polską. Wdzięczni jesteśmy, że mamy w naszej ojczyźnie IPN, dzięki której krok po kroku odkrywamy tragiczne piękno naszej historii, naszej tożsamości.