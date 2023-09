Kiedy uczniowie klas IV otrzymają obiecane przez rząd laptopy?

Laptopy są dostarczane bezpośrednio do placówek przez zewnętrzne firmy wybrane przez ministra cyfryzacji i przekazywane protokołem odbiorczym wyznaczonej osobie w szkole.

My jeszcze na laptopy czekamy – mówi Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. – Termin dostawy mamy wyznaczony pod koniec miesiąca. Będą to laptopy Dell Latitude 3540 o wartości 3 tys. zł każdy. Każde dziecko z klasy IV otrzyma swój laptop i będzie mogło zabrać go do domu.