Minister Czarnek odwiedził Wartę. Przekazał szkole busa za 514 tysięcy ZDJĘCIA

- Oprócz ponad 80 dzieci w szkole uczy się jeszcze od 13 do 15 z Centrum Psychiatrycznego - mówił Przemysław Czarnek. - Szkoła pochwalić może się niezwykle wysokim poziomem nauczania. Uczęszczają tu dzieci z różnych gmin powiatu sieradzkiego. Pracuje natomiast 33 nauczycieli. Gratuluję organowi prowadzącemu, czyli staroście sieradzkiemu, takiej placówki. Problemem dotychczas był dojazd do szkoły. Program wsparcia infrastrukturalnego podmiotów wspierających edukację jest po to, aby zaradzić takim sytuacjom. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym w Wypadkach "Razem możemy Wiele" wystąpiło w ramach tego właśnie programu o 515 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup busa. Samochód będzie służył nie tylko na dojazdy do szkoły, ale także na wycieczki oraz wyjazdy edukacyjne. Auto kosztował 514 tysięcy. Dodam, że to nie jest nasze ostatnie słowo. W perspektywie kilku najbliższych tygodni rząd uruchamia kolejne edycje naszych programów, po to żeby sprzęt, wyposażenie, ale również inwestycje w budynki w szkołach specjalnych. Rząd zjednoczonej prawicy stawia na rozwój szkół specjalnych.