Uroczysta promocja podoficerska w sieradzkiej brygadzie zakończona defiladą ZDJĘCIA

Na promocji obecny był dowódca Garnizonu Warszawa, w którego skład wchodzi sieradzka jednostka, generał Tomasz Dominikowski.

- Mam nadzieję, że większość z was wybierze jako drogę życiową służbę w wojsku - mówił. - Kolejny etap, to stopień oficerski, do czego zresztą zachęcam.