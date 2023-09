Które licea w Łodzi są najlepsze? Oto ranking liceów w Łodzi na podstawie progów punktowych w rekrutacji RANKING

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich była rekordowa – licea, technika i szkoły branżowe I stopnia musiały przygotować ofertę dla ponad 9000 uczniów. Ze względu na podwyższenie wieku obowiązku szkolnego do klas pierwszych poszedł podwójny rocznik. To o 60% więcej uczniów niż w roku szkolnym 2021/2022. Miasto utworzyło 64 dodatkowe oddziały. Każdy uczeń, który chciał dostać się do łódzkiej szkoły - znalazł w niej miejsce.

Ranking klas w łódzkich szkołach ponadpodstawowych z najwyższym progiem punktowym: