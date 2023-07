Uczeń liceum Politechniki Łódzkiej otrzymał srebrny medal na międzynarodowej olimpiadzie biologicznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Sukces ucznia liceum Politechniki Łódzkiej

Aleksander Skóra z Łodzi znalazł się wśród najlepszych młodych biologów na świecie. W czasie ceremonii wręczania medali wszedł na podium, trzymając polską flagę, szczęśliwy z ogromnego sukcesu. Uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej zdobył srebrny medal na 34. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, która odbyła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Olek jest pasjonatem biologii, ale nie tylko...

Olek Skóra właśnie zdał do III klasy o profilu biologiczno - chemicznym.

- Olek biologią pasjonuje się od wielu lat, do tego stopnia, że mówiąc o jakimś zwierzęciu lub roślinie, nie tylko potrafi je wnikliwie opisać, ale zna ich łacińskie nazwy - mówi jego wychowawczyni, nauczycielka języka polskiego mgr Katarzyna Pawłowska-Raf. - Jest wszechstronnym uczniem, osiąga znakomite wyniki z wszystkich przedmiotów. Mogę go również nazwać humanistą, jest oczytany i elokwentny, klasyka literatury polskiej nie ma dla niego żadnych tajemnic. W różnych sytuacjach lekcyjnych wykorzystuje znajomość cytatów z dzieł Mickiewicza czy Sienkiewicza. W ogóle wychowany został w duchu szacunku do tradycji i dawnej kultury. To chłopak o dużej wrażliwości i odpowiedzialności, bardzo koleżeński i życzliwy, jest lubiany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.