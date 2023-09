Do łódzkiego seminarium zgłosiło siedmiu kandydatów. Ilu kleryków studiuje w łódzkim seminarium duchownym?

Nie da się ukryć, że Kościół przeżywa kryzys powołań. Dwa lata temu Polskę obiegła informacja, że nie ma święceń kapłańskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie. W tym roku nie było też święceń kapłańskich w diecezji łowickiej. A tamtejsze seminarium zostało przeniesione do Warszawy.

"Z racji na coraz mniejszą liczbę kandydatów do kapłaństwa, po licznych konsultacjach, zdecydowałem, że nasze Seminarium zostanie od najbliższego roku akademickiego przeniesione do Warszawy" – napisał w liście do wiernych bp Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki. - "To była bardzo trudna decyzja, jednak trzeba było realnie zmierzyć się z tym wyzwaniem, aby nasza niewielka grupa kleryków mogła znaleźć najlepsze środowisko i warunki do rozwoju i formacji. (...) Seminarium nie przestaje istnieć, ale będzie teraz działać na terenie archidiecezji warszawskiej, w większej wspólnocie. Stamtąd nowo wyświęceni księża będą posyłani do parafii naszej diecezji".