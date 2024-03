Egzaminy Maturalne 2024: Przygotowania w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

Maturzyści w strojach galowych przybyli do szkoły przed godziną 9. Każdy miał ze sobą dokument tożsamości i niezbędne na egzaminie przybory. Losowali numery przy wejściu do sal.

"Przeprowadzamy ostatnie testy kompetencyjne – mówi Dariusz Jędrasiak, dyrektor II LO. - Przez trzy dni uczniowie piszą kolejno – język polski, matematykę na poziomie podstawowym i język angielski – ale na poziomie rozszerzonym, bo wybrało go bardzo wiele osób, a z podstawą wszyscy dadzą sobie doskonale radę. Jest to moment, kiedy ćwiczymy wszystkie procedury, pracę z arkuszem maturalnym."

Terminy Matur 2024

W II LO w Łodzi w tym roku do matury przygotowują się uczniowie trzech klas. Zakończenie roku szkolnego dla nich przypada na 26 kwietnia, a matury rozpoczną się 7 maja. Data matur została ustalona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.