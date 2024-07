Najpopularniejsze licea i technika w Łodzi wybrane przez ósmoklasistów

W oczekiwaniu na wyniki egzaminu ósmoklasisty, których ogłoszenie zaplanowano na 3 lipca 2024 r., uczniowie z niecierpliwością patrzą w przyszłość, planując swoją edukację w szkołach średnich. Już teraz wiadomo, które licea i technika w Łodzi cieszą się największym zainteresowaniem wśród kandydatów. Wybory te będą miały kluczowe znaczenie w dalszym procesie rekrutacji, gdzie każdy punkt może zadecydować o przyjęciu do wymarzonej szkoły.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – klucz do przyszłości

Już jutro, w środę 3 lipca 2024 r., uczniowie, którzy zakończyli edukację w szkole podstawowej, dowiedzą się, jak poradzili sobie na egzaminie ósmoklasisty. Ten dzień jest dla nich niezwykle ważny, gdyż wyniki egzaminu mają bezpośredni wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich. Każdy procent zdobyty na egzaminie zostanie przeliczony na punkty, które są kluczowe przy wyborze liceum czy technikum. W tym roku, jak co roku, emocje są ogromne. Uczniowie i ich rodzice z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników, które otworzą przed młodymi ludźmi nowy rozdział w życiu. Wybór szkoły średniej to nie tylko decyzja edukacyjna, ale także ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej.

Najchętniej wybierane kierunki wśród uczniów

W tegorocznym naborze do łódzkich szkół średnich, już na etapie wskazywania preferencji, wyraźnie zaznaczyły się trendy w wyborach uczniów. Szczególnie popularne okazały się klasy przygotowujące do zawodów takich jak technik programisty, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik logistyki.

Te dane, choć jeszcze nieostateczne, pokazują, że młodzież coraz świadomiej podchodzi do wyboru ścieżki edukacyjnej, kierując się nie tylko zainteresowaniami, ale też perspektywami zawodowymi. Wybór szkoły to pierwszy krok do budowania przyszłości zawodowej, dlatego tak ważne jest, aby był to wybór przemyślany.

Co dalej po ogłoszeniu wyników?

Po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, uczniowie będą mieli możliwość dokonania zmian w swoich elektronicznych wnioskach rekrutacyjnych. Będzie to możliwe do 8 lipca 2024 r. Następnie, do 9 lipca br. do godz. 15., kandydaci muszą dostarczyć do wybranej szkoły ponadpodstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Po weryfikacji dokumentów, 15 lipca br. do godz. 12., zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, będą mieli czas do 18 lipca na potwierdzenie woli podjęcia nauki, dostarczając do szkoły oryginały wymaganych dokumentów. Ostatecznie, 19 lipca zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych, co zakończy pierwszy etap tegorocznej rekrutacji.

W przypadku wolnych miejsc, szkoły przeprowadzą rekrutację uzupełniającą, dając szansę na edukację w wybranej placówce również tym, którzy w pierwszym etapie nie zostali przyjęci. Do których?

