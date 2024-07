Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Podsumowanie wyników – jak wypadło województwo łódzkie? Zobaczcie zdjęcia i film

- Zapraszamy, każdy ma możliwość złożenia wniosku o wgląd - mówi Marek Szymański, dyrektor OKE w Łodzi. - Najczęściej zainteresowani robią to poprzez system elektroniczny. Wglądy organizujemy maksymalnie szybko, biorąc pod uwagę to, że terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych są dość krótkie. Planujemy, aby wszystkie wglądy z egzaminu ósmoklasisty odbyły się w tym tygodniu i na początku przyszłego tak, aby zakończyć je do 11 lipca.