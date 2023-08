Zmiany w rozkładach jazdy MPK Łódź. Nowe rozkłady tramwajów i autobusów od września w Łodzi

Zmiany tras autobusów

Od 1 września wprowadzone zostanie kilka istotnych zmian w komunikacji miejskiej. Wraz z powrotem młodzieży do szkół do rozkładu wrócą kursy szkolne na linii 84A, która w tym wariancie kursuje przez Wersalską oraz na linii 88D, która wykonuje podjazd do szkoły przy ul. Janosika. Zmieni się także rozkład jazdy linii 57, 62, 64 i 73, które kursować będą co 15 minut zamiast jak obecnie - co 20. Natomiast linia 96 od 1 września kursować będzie co 10 minut.

Od września zmieni się również trasa linii 57, która zostanie wydłużona w dni robocze na Chojny. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie ze Rzgowskiej przez Paderewskiego do Górniaka. Autobusy linii 57 od Karpackiej pojadą dalej Paderewskiego i Rzgowską do krańcówki Dworzec Łódź Chojny.