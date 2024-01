Komunikacyjny paraliż w centrum Łodzi, czyli dwa tygodnie bez tramwajów na Zachodniej i Kościuszki!

Władze Łodzi chcą wykorzystać zmniejszona liczbę pasażerów podczas ferii, by w tym czasie ekipy robotników wykonały połączenia sieci trakcyjnych nad skrzyżowaniem Zachodniej i Legionów oraz dokończyły montaż torów w tym rejonie. Dlatego od poniedziałku, 29 stycznia, do niedzieli, 11 lutego, tramwaje na Zielonej i Kościuszki - na odcinku od ul. Ogrodowej do "Stajni jednorożca" przy Centralu - nie będą kursowały. W zamian jeździć mają autobusy zastępcze, co oznacza, że podróż znacznie się wydłuży, bo autobusu będą stać w korkach.

Podczas ferii na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Legionów wykonawca zaplanował łączenie torów, montaż sieci trakcyjnej i rozbudowę przystanków, które będą miały dłuższe perony, mogące pomieścić dwa tramwaje. Prace te wymagają wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej i dużej ingerencji w torowisko, co wymusi wstrzymanie ruchu tramwajów po ul. Zachodniej na dwa tygodnie - od 29 stycznia do 11 lutego – informuje magistrat.