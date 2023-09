Z Łodzi do stolicy pociągiem ŁKA tylko 66 minut, pasażerowie narzekają na ścisk na trasie do Łowicza

Połączenia do Warszawy realizowane przez ŁKA będą najszybsze na tej trasie, w porównaniu do czasów przejazdów innych przewoźników. Wszystkie pociągi ŁKA Sprinter będą kursowały w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Główna przez Warszawę Zachodnią – informuje Joanna Osińska, Dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Remonty w Łodzi, Kutnie i nie tylko

Z powodu przebudowy hali dworca Kaliskiego w Łodzi i przeniesienia obsługi podróżnych do dworca tymczasowego, zmienią się drogi przejścia między peronami. Aby ułatwić przesiadki, czas pomiędzy przyjazdami i odjazdami różnych pociągów zostanie wydłużony.

Ponadto poranne kursy pary pociągów do i z Pabianic zostaną wydłużone do i ze Zduńskiej Woli, zapewniając tym dogodne połączenia z Łodzią na godziny 9.00 i 10.00. Czas przejazdu pociągu z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska- Kamiennej zostanie skrócony o kilka do kilkunastu minut. Na stacji Skarżysko-Kamienna zaplanowano dogodne połączenia do Kielc.