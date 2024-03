Tramwaje i autobusy wróciły na plac Wolności. Są tam aż cztery przystanki, z którego odjeżdża która linia?

Co tak zgrzyta i piszczy na placu Wolności?

Mieszkańcy placu Wolności narzekają na nieprzyjemne zgrzyty i piski, gdy przez plac przejeżdżają tramwaje. Łódzkie MPK obiecuję, że to się zmieni po uruchomieniu specjalnych smarownic do kół. Kiedy? Miejski przewoźnik zapewnia, że smarownice są zainstalowane i "niebawem powinny zacząć działać", a piszczenie ma ucichnąć.

Zmiany zaszły także na ulicy Zachodniej, ruch ponownie odbywa się tam dwoma jezdniami. Jednak ze względu na nieskończoną ciągle przebudowę przystanków MPL przy skrzyżowaniu z ulica Legionów kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden - prawy pas ruchu. Tak jest na jezdniach w obu kierunkach. Ulicą Legionów jeździ tylko jednak linia - nr 15. No kolejną - nr 17 musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy, ale to nie koniec, bo na przejazd odcinka za ulicą Gdańską będziemy musieli poczekać aż do czasu zakończenia remontu linii na Koziny i do alei Włókniarzy.