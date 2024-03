Darmowe bilety dla uczniów i studentów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Będą też nowe połączenia i tabor

Darmowe Bilety i Nowe Połączenia ŁKA

Rozwój Sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

ŁKA planuje w tym roku rozszerzenie siatki połączeń kolejowych o pociągi weekendowe do Częstochowy przez Zduńską Wolę Karsznice i Chorzew Siemkowice, oraz do Kielc poprzez przedłużenie istniejących pociągów do Skarżyska Kamiennej. Przybędzie też kursów weekendowych na trasach już obecnie istniejących - do Kutna czy Piotrkowa.