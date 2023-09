W tym roku ruszyć ma budowa kolejnego tunelu pod Łodzią. Którędy przejdzie i co powstanie na powierzchni?

Obiekty naziemne dla tunelu kolei dużych prędkości to klatki schodowe służące do ewakuacji, które na powierzchni są zwykle zadaszone osobnym budynkiem. Są przeznaczone wyłącznie dla celów bezpieczeństwa i obsługi tunelu - mówi rzecznik Centralnego Portu Komunikacyjnego Konrad Majszyk

Kolej dużych prędkości ma w przyszłości połączyć Centralny Port Komunikacyjny z dużymi miastami. Pierwsza budowana będzie linia między Łodzią a Warszawą z przedłużeniem do Wrocławia i Poznania, to tzw. linia "Y" nazwana tak od jej kształtu. Czas dojazdu pociągiem z Łodzi do Warszawy ma skrócić się 45 minut, a Wrocławia i Poznania - do godziny.

CPK pokazał wizualizację obiektów, które staną na powierzchni nad tunelem KDP