To prawdziwa sentymentalna podróż. Zobacz jakie pamiątki ocalono przed wyrzuceniem w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu ZDJĘCIA

Pomysł, jak przypomina kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych i inicjator przedsięwzięcia Karol Kaliński powstał praktycznie w chwili jej uruchomienia, czyli równo dekadę temu. - To się zrodziło naturalnie. To przecież rzeczy z naszej młodości, które wywołują miłe wspomnienia. O, tym się przecież bawiłem, to mieliśmy w domu, tym chwalił się sąsiad, to widziałem u wuja. Chcieliśmy więc uchronić te wszystkie przedmioty, które do nas trafiły, przed zniszczeniem. Pomyśleliśmy, że warto zachować je jeszcze na jakiś czas. Postawić na regał i pokazywać innym. To prawdziwy kawał historii.

A można się zdziwić, jakie cuda wyrzucają ludzie? Która z tych zachowanych pamiątek wzbudza największy sentyment? - Szklana rybka i szklany wazon, który stał praktycznie u każdej babci. Pierwsze kino domowe, które większość z nas miała, czyli rzutnik Ania. Do tego gramofony, adaptery. A prawdziwą perełką jest magnetofon szpulowy Dama Pik – w pełni sprawny i działający, marzenie każdego audiofila z dawnych lat. Nie mówiąc o obrazie uznanego polskiego malarza Józefa Wasiołka, który też trafił do nas, bo ktoś postanowił się go pozbyć. Są i nowsze rzeczy jak walkmany czy discmany. Ale kto już o nich pamięta? Teraz przedmioty starzeją się szybciej i to też można u nas zobaczyć.