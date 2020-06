Tarcza antykryzysowa. Łódzki PUP zasypany wnioskami o mikropożyczki dla przedsiębiorców. Wypłacono już 117 mln złotych

- Czas rozpatrywania podań wydłużył się o około tydzień – mówi Monika Pawlak. - Trudno nam to przyspieszyć, choć bardzo się staramy. Pracownicy przychodzą do urzędu nawet w weekendy lub zostają po godzinach .

Opóźnienia to w dużej mierze wynik dużej ilości złożonych wniosków w krótkim odstępie czasu. Zdarza się jednak, że również sami przedsiębiorcy „przykładają rękę” do nich rękę.

- Trafiają do nas wnioski, które w połowie są kierowane do nas, w połowie do ZUS-u, bywa, że otrzymujemy dokumenty mieszkańców innych miast, trafiły do nas np. wnioski z Gniezna, zdarzają się też zwykłe pomyłki. Każdy dokument trzeba sprawdzić i w razie konieczności skontaktować się z przedsiębiorcom. To znacznie wydłuża postępowanie – mówi Monika Pawlak. - Warto też pamiętać, że dokumenty, które są zostawiane w naszych skrzynkach, muszą przejść obowiązkową 72-godzinną kwarantannę. By jej uniknąć, polecamy wysyłanie wniosków za pomocą strony praca.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu eleketronicznego).