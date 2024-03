Łódzkie teatry z propozycjami na swoje święto i całą wiosnę WIDEO

W Łodzi trwa, organizowany przez Teatr Powszechny, XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który osiągnął półmetek i po dzisiejszym pokazie przedstawienia „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, na kolejne spektakle zaprosi on od 6 kwietnia. Jednak z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, gospodarz wydarzenia zaproponował pokaz trzynastu przedstawień na dwóch scenach, od 22 do 27 marca, z biletami w promocyjnej cenie 30 zł. Widzowie mogą zobaczyć trzy tytuły z pomocą domową Nadią oraz francuską komedię „Replay” i komedię Juliusza Machulskiego „Atrament. Wczoraj. Żyrafa”.

- Promocyjna cena zwiększa dostępność do teatru, widać to po sprzedaży biletów, które szybko się rozchodzą - zauważa Arkadiusz Wójcik, aktor „Powszechnego”. - Mieści się to w idei naszej sceny, wyrażonej hasłem „Teatr blisko ludzi”.