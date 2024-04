Ilu mamy stulatków w Łódzkiem w rejestrach ZUS? Jakie dodatkowe świadczenie im przysługuje? Ile lat ma najstarsza osoba?

Świadczenie honorowe dla stulatków. W jakiej wysokości?

Wysokość świadczenia honorowego – jak uzupełnia Monika Kiełczyńska - zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2024 r. dla nowych stulatków to 6.246,13 zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 5,5 tys. zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.