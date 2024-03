Uczniowie i studenci będą podróżować ŁKA za darmo. Są też plany rozwoju spółki - nowe połączenia i wzmocnienie taboru ZDJĘCIA

Bilet zero złotych dla uczniów i studentów do 26. roku życia to wyjście naprzeciw potrzebom osób młodych, najbardziej aktywnych, a często nie mających swojego samochodu, czyli innego środka komunikacji. – W ten sposób chcemy zapewnić im możliwość łatwiejszego przemieszczania się po naszym województwie – argumentuje marszałek Grzegorz Schreiber. – Przejazd autobusem czy pociągiem np. do stolicy województwa, umożliwia im naukę, rozwój i realizację pasji.