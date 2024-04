800+ w Łódzkiem. Warto złożyć wniosek na nowy okresrozliczeniowy do końca kwietnia. Dlaczego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy od 1 lutego 2024 r. Ten rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2025 r. Rodzice i opiekunowie z województwa łódzkiego tylko do 28 marca złożyli 166,5 tys. takich wniosków, w całym kraju niemal 2,7 mln.

Jak dodaje ZUS, nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin wypłaty świadczenia jest bowiem uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli rodzic chce zachować ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca, poprawnie wypełniony wniosek o 800+ powinien złożyć do końca kwietnia. Wówczas pierwsza wypłata z nowego okresu świadczeniowego trafi do niego do 30 czerwca.

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu- do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku.