Łódzki Rower Publiczny: Nowe stacje, rejestracja i wypożyczenie - co musisz wiedzieć?

Nowe stacje rowerowe Łódzkiego Roweru Publicznego

"Chcemy zakończyć stawianie stacji do połowy tygodnia tak, żeby w drugiej połowie dowozić rowery na stacje i jeszcze przed świętami zakończyć odbiory" - informuje Marcin Sałański, rzecznik prasowy Nextbike Polska.

Pierwsze stacje Łódzkiego Roweru Publicznego to nowoczesne, metalowe stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U, które pojawiły się m.in. wzdłuż al. Politechniki. W poniedziałek, na Radogoszczu, operator systemu - firma Nextbike Polska - zaczęła stawiać tzw. totemy, czyli słupki informujące o stacji roweru miejskiego. Dodatkowo, na stojakach pojawią się różowe naklejki z logo systemu.

Rejestracja w systemie Łódzkim Rowerem Publicznym

Wypożyczenie roweru w Łodzi

Do wypożyczenia będzie 1,2 tys. rowerów rozmieszczonych w 120 stacjach fizycznych i przy 1,2 tys. stojaków. System jest czwartej generacji, co oznacza, że rowery nie będą wymagały wpinania do zamków. Wypożyczać je będzie można przez aplikację, która zwalnia blokadę koła. Dzięki temu możliwe będzie zostawianie roweru przy zwykłym stojaku, a nawet w innym miejscu. Oprócz 120 stacji fizycznych będą też 30 stacji wirtualnych, a możliwość bezpłatnego zwrotu obejmować będzie cały obszar deptakowej części ulicy Piotrkowskiej przy zwykłym, miejskim stojaku.