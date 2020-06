Przegląd tygodnia w Łodzi, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Naukowcy pomagają ustalić, co kryje się pod powierzchnią kolejnych ulic, które zostaną wyremontowane w Śródmieściu. Chodzi o ul. Legionów oraz ul. Cmentarną. Koszt prowadzonych badań to ponad 30 tys. zł

Jeżeli frekwencja wyborcza w Łodzi wyniesie ponad 60 proc., to łodzianie otrzymają nagrodę za obywatelską aktywność - ogłosiła prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Co to będzie?

W Łodzi i powiecie łódzkim wschodnim koronawirus zabił już 42 osoby, 19 kobiet i 23 mężczyzn. Potwierdza się to, co od początku pandemii podkreślali lekarze – im więcej lat i schorzeń współistniejących tym COVID 19 jest niebezpieczniejszy. Najwięcej łodzianek, bo po 5 chorych, zmarło w grupach wiekowych od 70 do 80 lat i od 80 do 90. Mężczyźni najczęściej odchodzili w wieku od 60 do 70 i od 80 do 90 lat. Łącznie najwięcej osób odeszło w dziewiątej dekadzie życia, 12 chorych.