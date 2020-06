Otwiera się aquapark „Fala”, czynne będą też kolejne dwie miejskie pływalnie. Godziny otwarcia. Zobacz, co będzie dostępne. ZDJĘCIA

Zarówno „Fala” jak i obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą funkcjonować w reżimach sanitarnych, co oznacza m.in. ograniczenie liczby osób jednocześnie na nich przebywających. W przypadku aquaparku limit ten wynosi 1284 gości. Na pływalni przy ul. Głowackiego to 700 osób, a przy ul. Sobolowej – 400. Należy także utrzymywać dystans społeczny, nie gromadzić się, dezynfekować ręce przy wejściu. Na torach pływackich basenów sportowych obowiązuje limit maksymalnie 4 osób na torze. – Są także ograniczenia w korzystaniu z saun – dodaje Przemysław Zakrzewski z marketingu „Fali”. – Do sauny wchodzimy albo pojedynczo, albo wyłącznie w towarzystwie osób, z którymi mieszkamy.

Aquapark „Fala”: Strefa Basenowa - codziennie w godz. 9 - 22 Strefa Saun - od poniedziałku do piątku w godz. 11 - 22, w piątki w godz. 11 - 23.30, w weekendy i święta - w godz. 9 - 22 Strefa Spa & Wellness - od poniedziałku do piątku w godz. 12 - 21, w weekendy i święta - w godz. 11 -21

Bywalców „Fali” czeka sporo niespodzianek, bo obiekt przeszedł wiele modernizacji w trakcie zamknięcia. Nieczynne są tylko jeszcze nowe zjeżdżalnie. Zostaną oddane do użytku do połowy lipca.

Obiekty MOSiR-u:

W dniu otwarcia (26 czerwca, piątek) pływalnie czynne w godz. 14 - 18.

W kolejnych dniach:

Pływalnia przy ul. Głowackiego:

od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19 - kasa biletowa do godz. 18

soboty, niedziele i święta w godz. 10 – 18 - kasa biletowa do godz. 17

Pływalnia przy ul. Sobolowej:

od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00 - kasa biletowa do godz. 19.00