Piekło mieszkańców kamienicy w centrum Łodzi. Szczury wychodzą z szafek w mieszkaniach! ZDJĘCIA

- Mamy plagę szczurów, które biegają od parteru po czwarte piętro – pogryzły otulinę, którą były zabezpieczone rury od ciepłej wody i spokojnie przemieszczają się tam gdzie im się rzewnie podoba wchodząc do mieszkań i toalet - mówi Dariusz Rempuszewski, lokator który w tej pechowej nieruchomości 5 lat temu wynajął mieszkanie za odstępne. – Boimy się o zdrowie. W kamienicy mieszka wiele rodzin z małymi dziećmi, które nie powinny stykać się z gryzoniami roznoszącymi wszelkie możliwe paskudztwa.

Jak mówi dalej Dariusz Rempuszewski nie ma lokatora, który nie miałby spotkania ze szczurami. Na wejściu do piwnicy co prawda pojawiła się naklejka informująca o tym, że w pomieszczeniach wspólnych odbywała się deratyzacja, ale żaden z najemców nie widział aby była przeprowadzana. Czy była to pytania na które nie potrafi w tym momencie odpowiedzieć nawet właściciel wspomnianej firmy. Nie pamięta, czy wykonywał taką usługę, ale przebywa 600 km od Łodzi i nie ma możliwości aby sprawdzić w dokumentach, czy taki fakt miał miejsce.