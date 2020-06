Wypadek na al. Piłsudskiego w Łodzi. Kierowca bmw, uciekł. Policja poszukuje sprawcy. Jedna osoba ranna

Z ustaleń policji wynika, że sprawcą zdarzenia jest kierowca bmw, który jadąc w kierunku Widzewa na wysokości szpitala im. Korczaka nie spojrzał w lusterko, gdy zmieniał pas. Zajechał tym samym drogę kierującemu samochodem dostawczym. 23-letni kierowca busa gwałtownie skręcił kierownicą do doprowadził do zderzenia z ciężarówką.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca samochodu dostawczego nie był w stanie opuścić samodzielnie pojazdu. Został ewakuowany przez strażaków i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował go do pobliskiego szpitala im. Korczaka.

Policja poszukuje kierowcy bmw.