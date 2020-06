W Łodzi z powodu COVID 19 częściej umierają mężczyźni niż kobiety. Najstarszy miał 92-lata, a najmłodszy 55.

W Łodzi i powiecie łódzkim wschodnim koronawirus zabił już 42 osoby, 19 kobiet i 23 mężczyzn. Potwierdza się to, co od początku pandemii podkreślali lekarze – im więcej lat i schorzeń współistniejących tym COVID 19 jest niebezpieczniejszy. Najwięcej łodzianek, bo po 5 chorych, zmarło w grupach wiekowych od 70 do 80 lat i od 80 do 90. Mężczyźni najczęściej odchodzili w wieku od 60 do 70 i od 80 do 90 lat. Łącznie najwięcej osób odeszło w dziewiątej dekadzie życia, 12 chorych.

Mężczyzna był najmłodszym łodzianinem, który zmarł z powodu choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem, miał zaledwie 55 lat i odszedł 19 kwietnia. Najmłodsza kobieta, zmarła 16 czerwca, miała o dwa lata więcej. Przed 60 rokiem życia odeszły cztery osoby, 55-letni mężczyzna, dwie kobiety w wieku 57 lat i mężczyzna w wieku 59. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zmarli w wieku 92 lat. Byli to najstarsi chorzy z Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego, których zabił koronawirus. Poza jednym chorym mieszkańcem naszego miasta wszyscy zmarli mieli schorzenia współistniejące z COVID 19. Pierwszą ofiara koronawirusa była zmarła 31 marca 75-letnia pacjentka. Zarazem była ona pierwszą chorą w województwie, którą odeszła w konsekwencji zakażenia organizmu tym nowym, zabójczym wirusem. Najtragiczniejsze – jeśli chodzi o liczbę zgonów - były dwa dni, 1 maja i 10 czerwca kiedy to z COVID 19 przegrało po pięcioro chorych. Pacjenci z Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego odchodzili w szpitalach, najczęściej tuż przed odejściem byli podłączeni do respiratorów, głównie w szpitalu w Zgierzu (Ministerstwo Zdrowia wytypowało tą placówkę aby leczyć w niej tych, którzy poza chorobą wywołaną zakażeniem koronawirusem mają choroby współistniejące). Rzadziej w szpitalu im. Biegańskiego, choć i dla pacjentów hospitalizowanych w tej placówce COVID 19 nie był jedynym schorzeniem. Jeden z mieszkańców Łodzi zmarł w szpitalu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Najmłodsza ofiara koronawirusa w naszym województwie miała zaledwie 38-lat. Kobieta pochodziła z powiatu bełchatowskiego. Najmłodszym mężczyzną, którego zabił wirus jest 49-latek. Najstarsi chorzy, których organizm nie był w stanie pokonać wirusa to 95 -letnia i 96-letnie mieszkanki naszego województwa. Kryzys w branży taxi. Nawet 80% mniej kursów. Wideo