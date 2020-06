Łódzki demograf: Dlaczego nie żyjemy coraz dłużej? W województwie łódzkim żyje się najkrócej w kraju. Wpływa na to sześć czynników

O ile w 2016 roku właśnie urodzona dziewczynka miała przed sobą niemal 82 lata życia, to pod koniec 2018 roku niewiele ponad 81,5 roku. W przypadku chłopców ta różnica jest najbardziej widoczna między 2017 a 2018 rokiem wynosi cztery miesiące. Noworodek z 2017 roku średnio powinien dożyć 74 lat.

Jak zauważa łódzki naukowiec Od 2015 występują zadziwiająco często lata charakteryzujące się spadkiem trwania życia albo jego słabymi przyrostami. To zła wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy i tak żyją najkrócej - w przypadku mężczyzn - lub niemal najkrócej - w przypadku kobiet - w kraju.

- W życiu każdego człowieka istnieją dwie fazy życia szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia niedożywienia lub nieodpowiedniego dostępu do żywności o odpowiednim składzie - mówi prof. Szukalski. - Należałoby oczekiwać, że osoby urodzone w okresie np. niedostatków żywnościowych początku lat 1980., lub w uboższych środowiskach, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem latach 1990., częściej będą chorować i umierać w porównaniu z osobami urodzonymi w „normalnych” czasach.

Statystycznie mężczyźni najdłużej żyją na Podkarpaciu - niemal 75,5 roku, ale i tak w ostatnich latach ich dalsze trwanie życia obniżyło się o miesiąc. Najbardziej długowieczne są również mieszkanki województwa podkarpackiego, których średnia wieku wynosi niewiele ponad 83 lat i - co wyjątkowe - wydłużyła się o ok. miesiąc.

Obecny wzrost umieralności - jak zauważa demograf - to odwleczony w czasie rezultat częstszego sięgania po tytoń wzrostu w latach 1950. i 1960. Trzecim czynnikiem może być problem długotrwałego niedoinwestowania sfery ochrony zdrowia i konsekwencji. Nie poprawia się bowiem dostępność do leczenia, a zwłaszcza nie zwiększa się skala prowadzonych działań o charakterze profilaktycznym.

Wyższa umieralność i krótsza długość życia to także... wzrostu gospodarczego.

- Z jednej strony wpływa on na zwiększenie zakupów minimalizujących wysiłek fizyczny (np. elektryczne hulajnogi), z drugiej zaś na wzrost zakupu żywności przetworzonej, bogatej w tłuszcze, cukier itp. oraz alkoholu, czyli składniki prowadzące do masowej otyłości - nie ukrywa prof. Szukalski.

Kolejny czynnik to tzw. westernizacja zwyczajów żywieniowych: częstsze jedzenia poza domem, zwłaszcza „jedzenia śmieciowego” lub przygotowywanie posiłków z przetworzonych półproduktów i większa konsumpcji soli. Osatnim czynnikiem są długofalowe zmiany klimatu, które przejawiają się częstszymi i gwałtowniejszymi frontami atmosferycznymi, dłuższymi okresami

upałów. To prowadzi z kolei do występowania wyższej umieralności w pewnych specyficznych grupach wieku.