Pretty Woman z dystansem - nietypowy casting do musicalu. Przesłuchania w Teatrze Muzyczny w Łodzi potrwają kilka dni

Nie będzie nerwowego tłoczenia się w korytarzu i podpatrywania konkurencji. Ze względu na wymogi sanitarne każdy z artystów, ubiegających się o angaż w „Pretty Woman”, czy to jako solista, czy członek zespołu, będzie musiał stawić się na ściśle wyznaczoną godzinę i przestrzegać precyzyjnego castingowego regulaminu, dostosowanego do obowiązujących wymogów. Jako że do drugiego etapu zakwalifikowało się ponad 100 artystów, przesłuchanie rozciągnie się na kilka dni, od 16 do 19 czerwca.

- Jest to niebagatelne przedsięwzięcie: przesłuchać tak wiele osób w obowiązującym reżimie sanitarnym. Dlatego podzieliliśmy uczestników na bardzo małe grupy, które nie będą miały ze sobą żadnej styczności - zapowiada Jakub Szydłowski, reżyser spektaklu i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi.

Jak wyglądać będzie samo przesłuchanie?

- Kandydaci do zespołu zostaną sprawdzeni pod kątem wokalnym, ale i tanecznym, bowiem choreografia do „Pretty Woman” jest szalenie wymagająca. Z kolei kandydaci do ról solistów zostaną poproszeni o zaprezentowanie się wokalnie, ale i aktorsko, dlatego otrzymali od nas konkretne teksty do przygotowania- wyjaśnia Szydłowski.