Wkrótce zmiana dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi?

Jak już informowaliśmy, dyrektor Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, Marcin Hycnar, zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Wyjaśnia, że oficjalnie misję w łódzkiej instytucji zakończy w ostatni dzień maja. Artysta publicznie nie zdradził przyczyn swojej decyzji.

Co zatem w tej sytuacji czeka jedną z najważniejszych teatralnych scen w kraju? Urząd Marszałkowski, któremu podlega instytucja może ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego lub mianować własnego kandydata z pominięciem procedury konkursowej (za zgodą ministra kultury). Wiele wskazuje na to, że zarząd województwa łódzkiego zdecyduje się na to drugie rozwiązanie - zaczyna brakować czasu na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu tak, by kolejny sezon nie został stracony. Łódzki Urząd Marszałkowski nie poinformował jeszcze o podjętej decyzji.

Jak zawsze w takiej chwili, uruchamia się środowiskowa giełda nazwisk ewentualnych kandydatów na zwalniane stanowisko. Przypomnijmy, że do ogłoszonego w 2020 roku przez zarząd województwa konkursu na dyrektora „Jaracza” zgłosiło się sześciu kandydatów (ostatecznie konkurs nie został rozstrzygnięty). Byli to: reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta Mariusz Grzegorzek, aktor i reżyser Michał Chorosiński, reżyser Adam Sroka, reżyser Jerzy Lach, krytyk teatralny i scenarzysta Konrad Szczebiot oraz aktor, reżyser, scenarzysta, wykładowca Gabriel Gietzky (aktualnie dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi). Według nieoficjalnych informacji, jednym z branych pod uwagę kandydatów jest Waldemar Drozd, od 2019 roku - zgodnie z umową, przez trzy lata - sprawujący funkcję dyrektora Łódzkiego Domu Kultury (wcześniej m.in. zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Łódź, był wicedyrektorem wydziału kultury w Urzędzie Miasta Łodzi oraz dyrektorem łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej).