Doda z najnowszym Show wystąpi w Łodzi. Ile kosztują i gdzie kupić bilety na koncert w łódzkiej Atlas Arenie

Uwielbiana przez miliony fanów artystka przygotowała nowe show - Aquaria Tour. Doda zabiera w nim widzów w świat czterech żywiołów. Podczas multimedialnego widowiska artystka wychodzi z muszli, zapada się pod ziemię, szybuje w powietrzu i tańczy w deszczu. Na scenie jest zarówno sama, jak i z zespołem tancerzy.

Doda wystąpi w Łodzi. Zobacz zdjęcia

- Jestem przeszczęśliwa, że Aquaria Tour dopiero się rozkręca. Na prośbę fanów z całej Polski spotkamy się tym razem w Łodzi, w jednej z największych hal widowiskowych w kraju! W samym centrum Polski zaserwujemy widzom tę samą jakość, której mogli doświadczyć podczas warszawskich koncertów i to z dodatkowymi atrakcjami. Wraz z moją ekipą przypływamy do was! Szykujcie się na show, którego nie zapomnicie – zapowiada Doda.